Lorenzo Biagiarelli ancora assente da “È sempre Mezzogiorno”: «Non se la sente di andare in onda». Il retroscena

Lorenzo Biagiarelli ancora assente da È sempre Mezzogiorno. Il "not chef" così come si definisce lui stesso, ha deciso ancora di restare a casa dopo i fatti di cronaca legati alla morte di Giovanna Pedretti, ristoratrice del Lodigiano, che lo vedevano coinvolto. Lunedì scorso Antonella Clerici, conduttrice del programma di Rai1, aveva informato i telespettatori che il fidanzato di Selvaggia Lucarelli sarebbe stato momentaneamente assente: «Oggi non è con noi Lorenzo che, come sapete, è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni». Ma ancora non è tornato. Nelle scorse ore sarebbero emersi i motivi che hanno spinto il cuoco a dare forfait al programma. E pare che la Rai sia aspettando una comunicazione da parte del food blogger sulla sua decisione di tornare (o no) in tv.