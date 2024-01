Pizzeria Le Vignole a Lodi, la recensione choc: «Io, seduto vicino a gay e disabili, non ero a mio agio»

«Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più». È questa la recensione choc che si legge su Google e scritta da un cliente della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi).

Pranzo al ristorante, gatti sul tavolo mangiano nei piatti: cliente lascia recensione negativa. Il titolare: «Vieni dalla scimmia»

La recensione choc a Lodi

Il commento ha mandato su tutte le furie Giovanna Pedretti che, insieme a suo marito Nello, gestisce da otto anni la pizzeria. «Egregio cliente, il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai clienti sono l‘educazione e il rispetto verso l'altro», Inizia così la risposta piccata della titolare del locale.

«Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato mi sembra una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole. Per non parlare del suo sguardo infastidito anche verso il ragazzino in carrozzina. A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto, credo che il nostro locale non faccia per lei.