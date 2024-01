Recensione choc nella pizzeria “Le Vignole” di Lodi: «Mi hanno messo a mangiare di fianco a gay e disabili»

«Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più».

Pizzeria Le Vignole a Lodi, la recensione choc: «Io, seduto vicino a gay e disabili, non ero a mio agio»

È questa la recensione choc che si legge su Google e scritta da un cliente della pizzeria "Le Vignole" di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi). La titolare infuriata replica e posta tutto sui social.