Lavrov, bufera per l'intervista su Rete 4. Le reazioni: per Letta è «onta per l'Italia», indignazione di Israele

L'intervista di Sergei Lavrov a "Zona Bianca", programma Mediaset in onda su Rete 4, è diventata un caso internazionale. Il ministro degli Esteri di Putin è finito in una nuova bufera mediatica (insieme alla trasmissione italiana), soprattutto per l'accostamento di Zelensky a Hitler e al loro legame dovuto alle «origini ebraiche». Il primo a reagire è stato Dani Dayan, presidente di Yad Vashem, il Museo della Memoria di Gerusalemme, che ha definito le parole «false, deliranti e pericolose».

Intervista a Lavrov, le reazioni

«Le dichiarazioni antisemite di Lavrov, le accuse agli ebrei della seconda guerra mondiale e dell'Olocausto sono la prova che la Russia è un successore dell'ideologia nazista.Cercando di riscrivere la storia, Mosca sta semplicemente cercando argomenti per giustificare gli omicidi di massa degli ucraini». Ad affermarlo in un tweet è il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak. «Il ministro degli esteri russo Lavrov non è riuscito a nascondere l'antisemitismo profondamente radicato delle elite russe. I suoi atroci commenti offendono il presidente ucraino Zelensky, l'Ucraina, Israele e il popolo ebraico. Più in generale, dimostrano che oggi la Russia è piena di odio verso altre nazioni», ha scritto invece il ministro degli esteri ucraino Dmitro Kuleba su Twitter.

Il premier israeliano Naftali Bennett ha definito «gravi» le affermazioni del ministro degli esteri russo Serghei Lavrov e ha chiesto che «si smetta immediatamente di ricorrere alla Shoah del popolo ebraico come strumento per polemiche politiche». «Come ho già detto in passato - ha proseguito Bennett - nessuna guerra dei nostri giorni è la Shoa ed è paragonabile ad essa». «Le parole del ministro non sono verità ed il loro obiettivo non è valido. Menzogne del genere hanno per obiettivo accusare gli ebrei stessi dei crimini terribili compiuti nei loro confronti nella Storia e quindi rimuovere la responsabilità dai loro persecutori», ha concluso.

Tra i politici italiani da segnalare le parole del segretario del Pd Letta: «Penso che sia un'onta quello che è accaduto su Rete4 ieri, penso che sia un danno a tutta Rete4, tutta Mediaset e all'Italia intera. Tutta Europa non parla d'altro che di un Paese, che non è un piccolo paese ma un grande Paese europeo, che non può permettersi di avere una grande tv nazionale che trasmette uno spot di propaganda intollerabile, insopportabile contro un Paese bombardato con con frasi ignobili su Hitler e gli ebrei».

«Un conto è criticare, duramente e giustamente, le dichiarazioni di un ministro straniero come Lavrov. Altro conto è invece attaccare una grande e libera televisione nazionale, e con lei migliaia di giornalisti e professionisti. La censura non ci piace e va combattuta all'estero, men che meno è auspicabile e augurabile in Italia», la risposta di alcune fonti della Lega al Pd.