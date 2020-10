Latina, violenza sessuale di gruppo su una ragazzina: arrestati tre indiani

Violenza sessuale di gruppo su una ragazzina di 12 anni. La polizia di Latina ha fermato tre indiani indagati per violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima avvenuta a Fondi tra marzo e aprile 2020. Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato distaccato di Pubblica sicurezza di Fondi, hanno preso avvio dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima.

I tre aggressori, tutti di nazionalità indiana e attualmente in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, erano stati ospitati a casa della vittima durante il periodo del lockdown e, approfittando dell'assenza del padre da casa per motivi lavorativi, avevano con la forza abusato sessualmente e in diverse occasioni della minorenne, intimandole di non raccontare nulla dell'accaduto.

Turiste stuprate a Matera, arrestati altro 4 ragazzi: hanno tra 19 e 23 anni

I poliziotti hanno accolto e ascoltato la bambina in un ambiente protetto, secondo i protocolli d'indirizzo emanati dalla locale Procura della Repubblica in materia di fattispecie delittuose che coinvolgono donne e minori, al fine di mitigare quanto più possibile l'ulteriore trauma di dover ricostruire e rivivere le violenze subite. La ricostruzione degli accadimenti è stata pertanto precisa e puntuale corroborata poi dagli accertamenti medico legali disposti dall'Autorità giudiziaria procedente.

Grazie ai riscontri eseguiti e tenuto conto che sussisteva il pericolo di fuga essendo tra l'altro gli indagati, in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, la Procura della Repubblica di Latina ha emesso un provvedimento di fermo eseguito oggi a Fondi dove sono stati rintracciati 2 soggetti e in provincia di Pordenone dove, dopo i fatti si era rifugiato il terzo soggetto che è arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile del luogo. Tutti e tre i fermati, dopo le formalità di rito, sono stati associati alle case circondariali di competenza territoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA