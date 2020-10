Fisioterapista violenta una donna di 95 anni malata di Alzheimer all'istituto per anziani

Avrebbe approfittato di una donna di 95 anni, che si trovava ricoverata in una casa di cura per anziani non autosufficienti. Dovrà adesso rispondere di stupro un uomo di 49 anni, incensurato e del tutto insospettabile. L'aggressore è stato arrestato martedì scorso e dovrà fare i conti con la pesante accusa di «stupro nei confronti di una persona vulnerabile». La violenza si sarebbe svolta, secondo fonti interne alla polizia, nella stanza in cui alloggiava la donna.

Alzheimer

La vicenda, raccontata da La Provence, è accaduta in Francia, a Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). A denunciare il deplorevole episodio, insospettiti, sono stati gli operatori sanitari in servizio nella stessa struttura, che hanno spiegato come l'anziana vittima soffrisse di Alzheimer. Improvvisatisi detective, per smascherare il responsabile, hanno piazzato nella stanza un registratore audio.

Le indagini sono attualmente in corso e serviranno a scoprire se l'uomo in passato si sia reso protagonista di altri fatti simili.

🇫🇷 Châteauneuf-les-Martigues. Une résidente de 95 ans violée par un kiné dans un Ehpad https://t.co/A8cTj7vBbm — Revue de presse Police & Réalités (@PoliceRealites) October 6, 2020

