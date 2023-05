Inversione non consentita con la Lamborghini, i vigili lo fermano e lo multano. «Siete invidiosi e comunisti»

Fa inversione di marcia (vietata) con la Lamborghini. Poi dice in faccia ai vigili che lo fermano e lo multano: «Lo fate perché siete comunisti e invidiosi». Viene processato per l'oltraggio, poi assolto. Succede a Vicenza. Lo racconta il Corriere Veneto.

Fermato in Lamborghini, le accuse

L'uomo aveva fatto una manovra azzardata, eppure si sentiva nel giusto. Quindi, una volta fermato, ha tuonato agli uomini in divisa quello che pensava: se avesse avuto una macchina utilitaria «quelli non mi avrebbero multato». Da lì ne era scaturita una discussione accesa.

In Tribunale l’oltraggio finirà in remissione di querela, insomma la “repressione comunista” e invidiosa gli farà un baffo al signore della Lamborghini. Anzi, nemmeno quello. Gli resterà solo l’amarezza di aver constatato come “non ci sia rispetto per chi lavora con successo e l’orgoglio di aver reagito al comunismo della burocrazia”.