Ladro cerca di scappare, ma cade dal quinto piano di un palazzo e muore. Orrore a Caserta

Ladro cerca di scappare, ma cade dal quinto piano e muore. È successo a Caserta, in un parco di via Petrarelle, dove sono ora in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era all'interno di un appartamento con un complice quando è stato scoperto. Per scappare, l'uomo è poi caduto dal balcone, facendo un volo di oltre dieci metri.

La vicenda

Era probabilmente intento a rubare in un appartamento al quinto piano di uno stabile, quando durante la fuga è caduto facendo un volo di diversi metri ed è deceduto. È accaduto a Caserta, in un parco di via Petrarelle. La vittima è un uomo su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Sono stati alcuni residenti a chiamare il 113. Da quanto è emerso è probabile che il ladro fosse con un complice che però è riuscito a dileguarsi. I due pare fossero all'interno di un appartamento quando sono stati disturbati o scoperti decidendo di darsi alla fuga, forse dal balcone.