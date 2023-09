Roma, furto di una borsa di marca in un bar in pieno centro: all'interno solo 50 euro

Una borsa firmata e 50 euro, questo è il bottino che non si è lasciato scappare uno straniero, in una Roma piena di gente. Un bicchiere di vino in un bar a due passi da Piazza Navona, una serata di festa viene rovinata da un malvivente. Proprio in questi giorni, in giro per la Capitale c'è molto caos, una serie di eventi organizzati da "Roma Diffusa" anima le vie del centro storico. Giusy, una giovane romana, stava bevendo un bicchiere di vino in tranquillità proprio a due passi da Piazza Navona. «Ero con una mia amica ed eravamo a bere una cosa prima di spostarci ad un evento, avevamo molti programmi per la serata perchè c'erano parecchie cose da fare. Ci eravamo appena viste e stavamo organizzando le varie tappe, tra locali e piazze in cui ci sarebbe piaciuto andare. Finito di bere, la mia amica va in bagno e io resto sola al tavolo ad aspettare lei e il conto, mi metto a guardare il cellulare e non mi accorgo che un uomo mi sfila la borsa appesa alla sedia».

La ragazza infatti lo noterà solo quando l'uomo inizierà a correre tra i passanti. «Ha attirato la mia attenzione proprio perchè correva noncurante della gente alla quale andava addosso spedito. Ho visto che teneva qualcosa in mano e mi è sembrata la mia borsa, ho contollato ed era così». Giusy ha provato a raggiungerlo ma era sparito tra la folla, dei testimoni le hanno detto di averlo visto salire su un'auto poco più in là. «All'interno della borsa c'erano solo 50 euro, il danno maggiore è stato proprio il furto della borsa, si trattava di un accessorio firmato ed era anche un regalo». Giusy si augurava di ritrovare la sua borsa magari su un marciapiede nei dintorni, ma era una speranza vana, probabilmente il ladro, potrebbe addirittura pensare di rivenderla e in quel caso ci guadagnerebbe molto più della somma trovata all'interno.