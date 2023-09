Domenica 24 Settembre 2023, 05:20

L’orologio della laurea e i gioielli della nonna. Ci sono anche pezzi di ricordi importanti tra i beni rubati nell’appartamento alle Pietrare pochi giorni fa. Gioielli preziosi e cari per un valore di oltre 100mila euro.

Il colpo, non indifferente, risale al tardo pomeriggio di mercoledì scorso, 20 settembre, ed è stato scoperto dalla proprietaria di casa che si è poi rivolta ai carabinieri di Viterbo per sporgere denuncia. Nel suo appartamento, all’interno di una palazzina in ristrutturazione sarebbe avvenuto tra le 18 e le 20. In pieno giorno. Senza sfruttare il calare del sole.

Probabilmente il ladro per entrare si è servito dell’impalcatura montata nelle adiacenze della palazzina e poi forzando una finestra sarebbe entrato nell’abitazione. Un colpo facile e sicuro. Probabilmente il ladro è riuscito a entrare indisturbato perché scambiato per un operaio ancora al lavoro nel cantiere. Anche se, in base a quanto ricostruito, gli operai della ditta edile avevano lasciato gli attrezzi intorno alle 16. Due ore prima del maxifurto. I ladri, una volta all'interno dell'abitazione, al primo piano di via Romiti, facilitati anche dalla mancata presenza della proprietaria, hanno fatto incetta di tutto quello che hanno trovato, riuscendo poi a scappare con un bottino da oltre 100mila euro tra oro e gioielli di famiglia.

Si tratta di gioielli appartenuti ai familiari della vittima a cui lei era molto legata. Da quelli della nonna che conservava gelosamente, ai regali fatti dai genitori e quelli ricevuti per la laurea. Una perdita importante anche dal punto di vista affettivo. I ladri nella fretta di recuperare più preziosi possibili e scappare hanno messo la casa completamente a soqquadro, distruggendo suppellettili e spostando qualsiasi cosa di poco valore. Quando la proprietaria è rientrata, completamente sotto choc, ha allertato i carabinieri arrivati subito sul posto per avviare le indagini. La donna dopo aver fatto un inventario completo di quanto gli era stato rubato ha presentato denuncia allegando anche foto di alcuni gioielli sottratti, elementi che potrebbero tornare utili in caso di recupero della merce rubata.

Nell’appartamento i carabinieri hanno anche prelevato alcune impronte digitali che saranno confrontate con quelle presenti nel database alla ricerca di nuovi indizi. Nel frattempo sarebbero anche stati ascoltati i vicini di casa della vittima e visionate le telecamere di sorveglianza cittadina. Il ladro, o i ladri, potrebbero essere stati immortalati mentre si guadagnavano la via di fuga con il bottino ancora in mano.