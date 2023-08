Jasmine Rizzi, bambina di 11 anni fugge dalla casa protetta e sparisce: ricerche nei boschi intorno a Favria

Una bambina di 11 anni, Jasmine Rizzi, scomparsa nel nulla dopo essersi allontanata da una struttura protetta di Favria, 5.130 abitanti della città metropolitana di Torino. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri di Ivrea e dei vigili del fuoco, in particolare tra i boschi e le campagne.

La piccola risulta scomparsa da ieri mattina e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi allontanata volontariamente dalla "Casa di Elisa", forse in vista di un prossimo trasferimento - previsto lunedì - disposto da un provvedimento del Tribunale dei minori di Torino.

LA VICENDA

Jasmine era ospite nella struttura da aprile.

Il timore è che l'undicenne possa essere stata avvicinata da qualcuno e portata via una volta uscita dalla struttura. La responsabile della struttura si è rivolta ai carabinieri di Rivarolo Canavese per denunciare l’allontanamento di Jasmine, che sarebbe avvenuto tra le 11.30 e le 12 12.30. L'undicenne ha portato con sé il cellulare, che non è mai stato acceso.