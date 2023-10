Italiani in Medio Oriente, colpita base Unifil in Libano e rimpatriati i carabinieri a Gerico. Cosa sta succedendo

Cosa sta accadendo agli italiani in Medio Oriente? La situazione è sempre più difficile. Tanto che una base dell'Unifil in Libano è stata colpita da un razzo. Ma anche i carabinieri a Gerico, città della regione palestinese della Cisgiordania, non sono in grado di proseguire. «Le nostre attività ormai erano ridotte al minimo e con i pochi presenti nell'area di Gerico. I movimenti su quel territorio ora erano difficili per tutti, anche per noi. Si era creata una tale situazione di instabilità da non poter garantire la nostra sicurezza». È quanto ha riferito uno dei carabinieri rientrati oggi a Pisa da Gerico e fino a ieri impegnati nella missione addestrativa italiana in Palestina per la formazione degli appartenenti alle forze di polizia palestinesi. La decisione del ritiro è stata decisa ieri dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che era in costante contatto con il comandante del contingente Giuliano Polito, per verificare le condizioni di sicurezza per i carabinieri in quell'area.

I carabinieri, che fanno parte della Missione addestrativa italiana in Palestina (Miadit) e che sono rientrati in Italia atterrando oggi a Pisa, erano impegnati nell'addestramento degli appartenenti alla Palestinian Security Forces, le forze di sicurezza del ministero dell'Interno della Palestina, presso il polo addestrativo di Gerico.

Razzo sull'Unifil

Il razzo che ha colpito la base Unifil, secondo quanto si apprende da fonti militari, è stato lanciato da Hezbollah e avrebbe raggiunto un'area logistica all'interno della base di Naqoura dove non c'erano in quel momento soldati. Le stesse fonti sottolineano che la base non era l'obiettivo del lancio e che l'episodio sarebbe dovuto ad un calcolo impreciso della traiettoria. Tutti i militari presenti nella base si sono rifugiati nei bunker per poi uscire ad allarme cessato. Nella base operano tra gli altri un centinaio di militari italiani. Al momento non è prevista l'evacuazione della base che può essere decisa solo dall'Onu.

«La situazione resta quella di questi giorni, si tratta di un missile deviato, che non ha causato alcun danno. Non era un missile lanciato sulla base. Ma la situazione rimane grave». Lo dichiara all'Adnkronos il ministro della Difesa Guido Crosetto, a proposito del razzo che ha colpito il quartier generale della missione dell'Onu nel sud del Libano Unifil, a Naqoura, a cui prendono parte anche 1.103 militari italiani.

L'esponente di Fdi assicura che il suo ministero e il governo «mantengono la situazione sotto controllo, monitorando ogni minuto l'evolversi delle cose. E qualora ci fossero pericoli come quelli ieri hanno determinato la mia scelta di far rientrare in Italia i carabinieri della missione addestrativa di stanza a Gerico, verrà fatta la stessa cosa. Se i nostri contingenti fossero in pericolo - osserva il titolare della Difesa - la scelta sarebbe scontata, anche perché i nostri militari sono lì, in Libano, con regole di ingaggio molto chiare che non prevedono né la preparazione né l'attrezzatura per qualcosa di diverso da Unifil, che è un'operazione di monitoraggio».

Per quanto riguarda l'allarme sicurezza lanciato per la festa delle Forze armate del 4 novembre, Crosetto ribadisce: «Le celebrazioni istituzionali non sono problematiche, sto ragionando e ragioneremo nelle prossime settimane sull'evento che si tiene normalmente al Circo Massimo e che vede la partecipazione di moltissime persone».