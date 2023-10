Una svolta storica per Israele. Sarà schierato l'Iron Beam, il cannone laser in grado di abbattere missili, razzi e droni. Tradotto in italiano significa "raggio di ferro" ed è stato testato un anno fa. Ora è pronto per entrare in azione. Le Forze di Difesa israeliane si preparano a utilizzarlo per la prima volta. Si tratta dell'arma più sofisticata dell'esercito. Un sistema di difesa a raggi laser all'avanguardia, che può rafforzare la protezione aerea in tutto il Paese. E soprattutto affiancare il già esistente Iron Dome, lo scudo mobile che protegge dagli attacchi di Hamas.

Iron Dome, così Israele neutralizza i missili di Hamas. «Costa 50 milioni di dollari a batteria»​