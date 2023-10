Israele, Cina a Iran: «Sostegno alla Palestina». I 27 Paesi Ue a Netanyahu: «Segua il diritto internazionale»

La Cina «sostiene i Paesi islamici nel rafforzare l'unità e il coordinamento sulla questione palestinese» al fine di parlare «con una sola voce». È quanto ha detto il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, nel corso di una telefonata avuta oggi con l'omologo iraniano Hossein Amir -Abdollahian. «La comunità internazionale dovrebbe agire per opporsi alle azioni di qualsiasi parte che danneggiano i civili», ha aggiunto Wang, nel resoconto dei media statali cinesi.

Esercitazione nucleare in Italia, la Nato dà il via libera alla ​Steadfast Noon: ecco dove e quando

I nodi

I ventisette Paesi dell'Unione europea scrivono una dichiarazione congiunta sulla situazione del conflitto. «L'Unione europea condanna con la massima fermezza Hamas e i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutto Israele e deplora profondamente la perdita di vite umane. Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Sottolineiamo con forza il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale di fronte a tali attacchi violenti e indiscriminati», si legge nel comunicato. «Ribadiamo l'importanza di garantire la protezione di tutti i civili in ogni momento in linea con il diritto internazionale umanitario», aggiungono.

Gaza, la città assediata

Michel: a Gaza allarme internazionale

«Le tragiche scene che si stanno verificando nella Striscia di Gaza a causa dell'assedio e della mancanza di beni di prima necessità, combinate con la distruzione portata dai significativi bombardamenti, stanno sollevando campanelli d'allarme nella comunità internazionale».