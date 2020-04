Pistoia, muore giovane schermitrice: Irene aveva solo 22 anni, sgomento in città

E' morta all'età di 22 anni Irene Biagioni. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Pistoia dove la ragazza viveva. Lei, talento della società Scherma Pistoia 1984, era la figlia del vice-presidente della società, Renzo Biagioni. «Senza fiato, senza parole, senza senso. Ciao Irene, sei stata uno dei nostri fiori, sarai per sempre il nostro angelo». Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook della società per la quale garaggiava la giovane: «La Scherma Pistoia piange la prematura e improvvisa scomparsa della propria atleta Irene - riporta "Il Tirreno"- il consiglio direttivo, le famiglie, gli atleti, gli amici appartenenti a molte società in tutta Italia e anche tutti coloro che hanno frequentato in passato la palestra e che in queste ore hanno fatto pervenire i propri pensieri, si stringono attorno ai genitori Paola e Renzo»

Irene era un talento nel suo sport ma anche una studentessa modello, come dimostra la sua laurea in lingue: «Un passaggio importante che, nella speranza di tutti, sembrava aprire la porta ad un suo ritorno all’attività agonistica, come più di una volta aveva sottovoce confidato - conclude la nota diramata dalla Scherma Pistoia - una sorte malvagia non le ha dato il tempo e la scherma pistoiese ha perso uno dei suoi tesori preziosi»

Ultimo aggiornamento: 14:40

