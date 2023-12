Incidente a Cassino, studentessa universitaria investita da un'auto

Incidente stradale a Cassino nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 dicembre. Una studentessa universitaria del Kazakistan che frequenta l'Ateneo della città martire è stata investita da un'auto. Il fatto si è verificato poco dopo le 18 in viale Bonomi, l'arteria che collega il centro cittadino con il Campus Folcara.

Ad investire la giovane studentessa un'auto guidata da un ragazzo residente in un paese del Cassiante che subito si è fermato per allertare i soccorsi. Imemdiato l'arrrivo dell'ambulanza: il personale del 118 ha trasferito la ragazza all'ospedale 'Santa Scolastica'. Gli agenti della polizia municipale di Cassino agli ordine del comandante Acquaro hanno provveduto ai rilievi per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto.