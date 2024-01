Meteo, nelle prossime 48 ore in arrivo in Italia il “vero” inverno: aria fredda e nevicate anche a bassa quota

L'inverno sta arrivando anche in Italia. Calo drastico delle temperature, caraterizzato da condizioni di instabilità nelle altre regioni. Le correnti di aria fredda dall' Europa nordorientale stanno portando una ventata di freddo sugli stati centro-occidentali del continente. L'aria fredda e l'instabilità porteranno a deboli nevicate a quote basse in particolare sul medio versante adriatico.

Meteo, arriva il freddo polare "russo": giù le temperature

Come sarà il meteo nelle prossime ore in tutta italia

Al Nord molte nubi al Nordovest con deboli piogge sparse su Piemonte occidentale e settentrionale, Ponente Ligure e alta Lombardia, specie dal pomeriggio-sera, con qualche nevicata dai 400/500m, localmente più in basso in serata a ridosso delle Alpi occidentali.

Sul versante adriatico nuvoloso con alcune deboli piogge o pioviggini, più probabili tra coste e zone adiacenti, e deboli nevicate dai 300/500m, in esaurimento in serata. Al Sud nubi irregolari con qualche pioggia al mattino in Puglia, in esaurimento dal pomeriggio; irregolarmente nuvoloso anche altrove con piovaschi su Sicilia e Calabria tirrenica, in estensione in serata alla bassa Campania. Limite neve sui 1300/1500m. In Sardegna nuvoloso con deboli piogge sulle zone settentrionali. Temperature in diminuzione. Venti tesi da nordest, da nordovest sulle isole.

Svezia: temperature record, raggiunti i -43 gradi

La Svezia è nella morsa del freddo con temperature gelide. Il 3 gennaio è stata raggiunta nella Lapponia Svedese, sud del paese, una temperatura mai registrata nel mese di gennaio da 25 anni a questa parte i -43.6°C. Questo clima ha portato ad un guasto dell'energia elettrica e centinaia di auto bloccate per strada che hanno reso necessario l'aiuto delle forze armate svedesi per consegnare cibo e acqua. Nei giorni successivi però, si è registrato un caldo "strano", con +7 gradi in alcune zone.