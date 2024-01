Abruzzo, nevicate nell'Alto Sangro: circolazione difficile a Roccaraso

La neve, come da previsioni meteo, imbianca le montagne dell'Abruzzo. Soprattutto del comprensorio sciistico, Aremogna-Pizzalto-Montepratello. Sulla statale 17, che collega l’Alto Sangro (Roccaraso) alla costa abruzzese, soprattutto sull'Altopiano delle Cinquemiglia, si sono registrati dei disagi agli automobilisti in transito a causa delle abbondanti nevicate. Soprattutto mezzi pesanti. In azione i mezzi spazzaneve, già dalle prime ore del giorno. Sul posto, anche le forze dell’ordine, per gestire la viabilità.

Nell'entroterra, all'Aquila, nessuna precipitazione mentre nevicate notturne si sono registrate sui rilievi montuosi, non molto abbondanti. Ulteriori fenomeni sono attesi nelle prossime ore.