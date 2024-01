Meteo, arriva il freddo polare "russo": giù le temperature

Martedì 9 Gennaio 2024, 08:23

Arriva l'aria polare "russa" in Italia, con un significativo calo delle temperature e la possibilità di neve in pianura. Il meteorologo Lorenzo Tedici spiega che oggi 9 gennaio sarà una giornata interessante con un "rientro da est", portando venti umidi che genereranno precipitazioni sotto forma di neve fino in pianura, colpendo anche Torino e il nord-ovest. Inoltre, da oggi inizia una fase fredda con l'arrivo del freddo polare artico dalla Russia continentale, provocando un calo di 6-7 gradi sulle temperature in tutto il Paese. Si prevedono gelate, soprattutto al mattino, per l'intera settimana su gran parte del territorio italiano, con temperature sotto lo zero anche in pianura.

Maltempo, prevista pioggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal punto di vista delle precipitazioni, al nord non sono attese, mentre al centro e al sud, in particolare sul versante Tirrenico, saranno frequenti. Sull'Appennino, sopra i 700 metri, è prevista ancora neve. Il meteorologo Lorenzo Tedici de "iLMeteo.it" che spiega: «Oggi inizia una fase fredda, perché arriva il freddo polare artico dalla Russia continentale, annunciato da diversi giorni, e che farà calare di 6-7 gradi le temperature su tutto il Paese, sia le massime che le minime. Da mercoledì, soprattutto la mattina, avremo delle gelate per tutta la settimana e su gran parte del Paese, con temperature sotto lo zero anche in pianura: sarà una settimana fredda».