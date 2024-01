Maltempo, aria polare in arrivo dalla Russia con gelo e neve (anche in pianura): ecco dove e quando

Italia nella morsa del maltempo. Sono attese per tutta la giornata precipitazioni in diverse regioni della Penisola, ma anche vento e nevicate. Tuttavia il peggio, dal punto di vista delle temperature, deve ancora arrivare: da domani la perturbazione lascerà il posto alla discesa di correnti gelide. Con l'aria fredda proveniente dall'Artico arrivano sull'Italia pioggia, in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulla Sicilia, e nevicate che potrebbero arrivare anche nelle pianure.