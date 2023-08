Milano, fugge dalla polizia in scooter e cade: volante per evitarlo finisce su un palo. Tre feriti

È grave il motociclista che ha cercato di fuggire a un controllo della polizia a Milano. L'inseguimento, avvenuto alle 4 del mattino di oggi, è finito infatti con una rovinosa caduta dell'uomo, che alla vista della volante ha aumentato la velocità per scappare.

A causa della pioggia, però, l'uomo ha perso il controllo dello scooter ed è caduto. Gli agenti, per evitare di impattare contro l'uomo, sono finiti con l'auto contro un palo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda e non è in pericolo vita. Gli agenti sono stati trasportati invece in codice verde al San Raffaele.