Giovedì 21 Luglio 2022, 19:18

E' di due morti e una bambina in gravi condizioni il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale 81 che collega Alberobello a Putignano, in agro di Monopoli.

A perdere la vita una coppia di coniugi di Putignano, 69 anni lui e 66 anni lei, che tornava dal mare insieme alla nipotina di 7 anni. L'auto su cui viaggiavano, una Opel Agila, per cause tutte da accertare è uscita di strada schiantandosi contro un muretto a secco laterale per poi rimbalzare e restare in bilico su un terrapieno.

La folle corsa in ospedale

La donna è morta sul colpo mentre il marito è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Putignano. L'uomo, a causa delle gravi ferite riportate, ha poi avuto due arresti cardiaci mentre veniva trasportato in ospedale e il secondo è stato fatale. La bambina, invece, sbalzata fuori dall'abitacolo, è stata trasportata da un'ambulanza del 118 in gravi condizioni al Policlinico di Bari dove i sanitari pare abbiano indotto il coma farmacologico per via delle numerose fratture riportate. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli mentre la viabilità è stata gestita da due agenti motociclisti della Polizia Stradale di Castellana Grotte.