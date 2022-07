Incidente in A21, scontro tra due tir a Casteggio: un uomo morto carbonizzato e un disperso

Si è aggravato pesantemente, nel corso della serata, il bilancio del drammatico scontro tra due tir avvenuto oggi pomeriggio, verso le 17, lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia sulla carreggiata diretta al capoluogo emiliano nel tratto pavese all'altezza del casello di Casteggio (Pavia). Sotto uno dei due camion, durante le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo di un uomo carbonizzato, mentre un'altra persona risulta dispersa.

APPROFONDIMENTI INCIDENTE Doppio tamponamento tra mezzi pesanti sull'A1 ANZIANI Foto TRAFFICO Incidente oggi sull'A14 a Bologna, coinvolta una cisterna:... LA TRAGEDIA Incidente A1 a Guidonia, auto contro camion: morti marito e...

Nell'incidente sono rimasti inoltre feriti, in maniera non grave, altri due camionisti di 60 e 57 anni; lievemente ustionato anche un vigile del fuoco che ha partecipato ai soccorsi. In seguito all'incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Alessandria, si sono verificate diverse esplosioni che hanno originato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza di chilometri. La careggiata dell' A21 diretta a Torino è stata riaperta al traffico in serata, mentre resta chiuso il tratto tra i caselli di Voghera (Pavia) e Casteggio (Pavia) dove si è verificata la collisione tra i due mezzi.