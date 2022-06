Incidente sulla A7, auto contromano sulla Milano-Genova: due morti e tre feriti, bimbo di 4 anni trasportato in ospedale

Un'auto che viaggiava contromano ha provocato un incidente sull'autostrada A7 Milano-Genova. Il bilancio è di due morti e tre feriti. Lo schianto che ha coinvolto tre auto è avvenuto oggi pomeriggio lungo il tratto pavese, sulla carreggiata diretta al capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Milano-Ovest Assago.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto ABRUZZO Incidente sul Gran Sasso, morto alpinista romano CRONACA Schianto in moto, Daniel Rossi muore a 28 anni

Incidente A7, tre auto coinvolte

Secondo le prime notizie sarebbero state coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 , che hanno accertato il decesso delle due vittime (le cu generalità non sono ancora state rese note) ed hanno trasportato in ospedale i tre feriti: un uomo di 35 anni, una donna di 34 e un bambino di 4.

Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è chiuso al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Gropello Cairoli (Pavia) per chi proviene da Milano ed è diretto a Genova.

La dinamica: auto contromano

Percorreva contromano l'autostrada A7 Milano-Genova una delle auto coinvolte nell'incidente stradale in cui due persone sono morte e altre tre, tra cui un bambino di pochi anni, sono rimaste ferite sulla carreggiata diretta al capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. È quanto sta accertando la polizia stradale che indaga sull'esatta dinamica dello schianto. Le vittime sono il conducente dell'auto che viaggiava in contromano, che si è scontrata frontalmente con un mezzo che procedeva regolarmente nel senso di marcia. Feriti madre, padre e figlio che viaggiavano su una terza auto.