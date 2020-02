Incidente a Pinerolo, morto un ventenne, feriti altri tre ragazzi. Un giovane è morto, e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto nella notte, verso le 2.30, a Bricherasio, nel Pinerolese, in provincia di Torino. I giovani viaggiavano su un'auto che in via degli Archibugieri di San Giorgio, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada e poi è finita contro il muro di un'abitazione. Il conducente è morto sul colpo. Un passeggero è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cto di Torino ed è in gravi condizioni. Gli altri due sono ricoverati all'ospedale di Pinerolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Incidente contro un camion: 43enne muore dopo il tamponamento

Scontro tra due auto sulla provinciale Martana: perde la vita giovane di 27 anni

Ultimo aggiornamento: 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA