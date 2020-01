Scontro tra due auto sulla provinciale Martana: perde la vita giovane di 27 anni

Ultimo aggiornamento: 12:34

In uno scontro frontale sulla provinciale Martana (o Commenda), accaduto questa mattina tra Viterbo e Montefiascone, ha perso la vita un giovane di 27 anni. Giustino Scipio, questo il suo nome, era a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata con una Mercedes GLA, nei pressi del bivio con la Verentana, per Montefiascone.Nell'incidente le due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, in maniera quasi frontale. Immediati i soccorsi del 118, ma il medico non ha potuto far altro che constatare la morte del ragazzo alla guida dell'utilitaria.Oltre al giovane deceduto, il conducente dell'altra auto, un giovane di 22 anni, è rimasto ferito ma non in pericolo di vita ed è stato trasferito all’ospedale di Belcolle, a Viterbo. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.