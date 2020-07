Incidente tra due moto e un bus: muore vigile del fuoco

TRIESTE - Incidente mortale lungo la Strada per Basovizza nei pressi del Bivio ad H tra due moto ed un autobus della Trieste Trasporti. Non è ancora chiara la dinamica, al vaglio della polizia locale, ma un centauro ha perso la vita. Si tratta di un vigile del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118. La strada è momentaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 16:11

