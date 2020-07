Strage Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray

Pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati per il processo di Corinaldo. «La procura della Repubblica prende atto della decisione del giudice - commenta la procuratrice capo Monica Garulli - e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate - mi sembra doveroso sottolineare come grazie all'impegno e agli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle Istituzioni dello Stato. La sentenza è infatti intervenuta a un anno e mezzo di distanza dai fatti». Non è stata riconosciuta l'associazione a delinquere: «Siamo delusi - ha detto uscendo dall'aula il fratello di Benedetta Vitali - non ci aspettavamo questa decisione, siamo amareggiati. Aspettiamo l'altro processo».

«All'epoca mi sentivo il Dio del mondo, facevo uso di droghe, ma chiedo scusa. Vorrei essere aiutato». Lo ha detto in aula, rivolgendosi al giudice Paola Moscaroli, Souhaib Haddada, imputato nel processo. «Non posso far niente per chi non c'è più - ha detto - ma non sono responsabile di quanto accaduto. In questo anno di detenzione ho avuto la possibilità di ravvedermi e spero mi giudichi per quello che ho fatto e non per quello che non ho fatto».

Sono sei gli imputati, poco più che 20enni, originari della Bassa Modenese: Raffaele Mormone, Ugo Di Puorto, Badr Amouiyah, Andrea Cavallari, Moez Akari e Souhaib Haddada. Sono accusati di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali, rapine e furti con strappo. I pm Paolo Gubinelli e Valentina Bavai hanno chiesto pene che vanno dai 16 ai 18 anni di carcere, considerando la riduzione di un terzo per il rito: ritengono gli imputati responsabili degli spruzzi di spray urticante, finalizzati a creare scompiglio e favorire i furti, che generarono il fuggi fuggi verso le uscite di sicurezza. Una condotta, per l'accusa, all'origine della tragedia: all'uscita di sicurezza n.3 dove si era accalcato il grosso della folla, una balaustra arrugginita cedette e le persone che vi si erano appoggiate caddero, una sull'altra, da circa 1,5 mt d'altezza, schiacciandosi a vicenda. Persero la vita i giovanissimi Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Mattia Orlandi e la 39enne Eleonora Girolimini, che aveva accompagnato la figlia all'esibizione in dj set del suo idolo Sfera Ebbasta.

In giudizio sono circa una settantina le parti civili: tra loro famigliari delle vittime, feriti, loro congiunti, e la Regione. Il 7 agosto 2019 la svolta nelle indagini con il blitz dei carabinieri e l'arresto dei giovani presunti componenti della banda dello spray considerati dagli investigatori specializzata nei raid furtivi ai danni di giovanissimi in locali e altri luoghi d'assembramento (in Italia e all'estero). Gli imputati sostengono invece che a Corinaldo entrarono in azione tre bande rivali, negano l'accusa associativa e di aver spruzzato spray urticante. La Procura, guidata da Monica Garulli, sta seguendo anche un secondo filone d'inchiesta che riguarda un altro aspetto della vicenda, quello sulle condizioni della discoteca - l'immobile risulta destinato a magazzino agricolo -, sulle carenze di sicurezza e sulla gestione della serata nel locale dove erano presenti molti più avventori di quelli consentiti: in questa tranche sono chiamati in causa, a piede libero, proprietari dell'immobile, gestori mediante la Magic Srl, un dj, un addetto alla sicurezza, la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, presieduta dal sindaco Matteo Principi, due ingegneri. Il termine, dopo due richieste di proroga, scadrà a ottobre: i reati contestati vanno dalla cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni anche gravi a disastro colposo aggravato. Per i membri della commissione e il sindaco ipotizzato anche il falso ideologico in atto pubblico.

«Ci aspettiamo il massimo della pena». Così Paolo Curi, marito della 39anne Eleonora Girolimini, una delle sei vittime nella discoteca «Lanterna Azzurra» di Corinaldo nel dicembre 2018, dopo la fine dell'udienza ad Ancona del processo contro la 'banda dello spray', in attesa del verdetto del gup Paola Moscaroli. In aula tre imputati, pur professando la loro estraneità alle morti, hanno chiesto scusa alle famiglie delle vittime, dicendosi gravati da un peso nel cuore e di essersi ravveduti in questo periodo. «Mi sembrano proprio dichiarazioni false - ha commentato Curi, che era insieme alla figlioletta in aula -, di circostanza». «Non crediamo alle loro false dichiarazioni - ha affermato Francesco, fratello di un'altra vittima, Benedetta Vitali, 15 anni - L'augurio è che l'altro processo cominci il prima possibile per avere giustizia per le nostre vittime», ha aggiunto in relazione al procedimento parallelo in cui sono chiamate in causa 17 persone, tra le quali, proprietari, gestori del locale, componenti della Commissione vigilanza per i pubblici spettacoli, in merito alla questione della sicurezza alla 'Lanterna Azzurrà. ​

