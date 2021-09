Incidente sulla strada verso casa, morta una ragazza di 19 anni

Giovedì 9 Settembre 2021, 22:18

Mancavano pochi minuti alle 18 di oggi, 9 settembre, quando è avvenuto lo schianto sulla statale 51, in comune di Perarolo (Belluno), all''ingresso del Ponte Cadore, in direzione verso nord. Un incidente che ha visto coinvolte 4 vetture e ha avuto come bilancio una ragazza di 19 anni morta e 3 feriti.

Una vittima e tre feriti

I feriti (due sono trevigiani) non sono gravi e sono stati portati per accertamenti all'ospedale di Pieve di Cadore. Invece S.C., classe 2001, di Pieve, è stata intubata sul posto ed è stata elitrasportata all'ospedale di Treviso, dove è deceduta poco dopo. La strada è rimasta chiusa per quasi 2 ore, riprendendo a senso unico alternato solo alle 19.45.