Walter Locatello, ritrovato il corpo del vigile del fuoco disperso a Belluno: era nel lago di Santa Croce

Il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso nei giorni scorsi in provincia di Belluno, è stato ritrovato. Il cadavere è stato recuperato dai colleghi nel lago di Santa Croce, dove il pompiere è stato trascinato dal torrente Riù, percorrendo circa tre chilometri dal punto in cui era caduto giovedì verso le 18. Il percorso del torrente era stato setacciato per l’intera sua lunghezza, dopodiché le ricerche si sono spostate proprio nel lago. Lì è stato ritrovato Walter Locatello. Eppure secondo alcuni le ricerche sarebbero potute durare mesi, a causa delle precipitazioni abbondanti e le correnti che per giorni hanno reso difficile anche solo pensare dove quel corpo sarebbe potuto finire.

Walter Locatello, il pompiere disperso: «Le sue grida e la corrente a 100 all'ora che se lo è portato via»

Le grida di aiuto

Lo hanno sentito urlare e chiedere aiuto, i vicini di casa di Walter, le sue grida sono risuonate per centinaia di metri lungo il corso del Riù.

E hanno anche tentato di salvarlo, aiutando il padre, Giacinto, a tirarlo fuori dal canale. Ma è stato tutto inutile. È agghiacciante il racconto della vicina di casa il cui marito, insieme al padre del pompiere, ha tentato di salvare il 44enne. Il controllo del canale, le grida e la corsa, quello che è successo dopo fa venire i brividi: «Walter si stava disperatamente tenendo alla parete in cemento».

Il padre Giacinto e il vicino di casa hanno lanciato una corda al 44enne che è riuscito a prenderla: «Ma la corrente è stata più forte, tanto che persino mio marito ha rischiato di finirci centro, salvandosi solo dopo essersi aggrappato ai rami di un cespuglio. Nel frattempo Walter è scivolato via, continuando a gridare aiuto. Hanno provato a rincorrerlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'acqua correva a cento chilometri l'ora».