Valigia con resti umani ritrovata in strada a Napoli: «Potrebbero essere di una donna»

Giovedì 9 Settembre 2021, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 21:01

Ritrovamento choc a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli: in una valigia sarebbero stati ritrovati resti umani. I carabinieri del reparto scientifico sono al lavoro nel quartiere Pianura per esaminare il contenuto di una borsa di grandi dimensioni che potrebbe contenere resti umani. Nel pomeriggio si era diffusa la voce del ritrovamento di resti di una donna. In corso gli accertamenti da parte dei militari.

La borsa sul ciglio della strada

Il borsone con i resti, presumibilmente umani, si trova sul ciglio della strada che collega Pianura con Marano, sulla collina dei Camaldoli, vicino a un muretto. Secondo quanto si è appreso una persona viene sentita in queste ore dalle forze dell'ordine ma non è ancora chiaro il suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.