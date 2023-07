Grave incidente a Cerignola, muore un bambino di 10 anni e altre 3 persone nello scontro tra auto e moto

Grave incidente a Ceringola, in provincia di Foggia. Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte in un incidente stradale avvenuto in tarda serata nelle campagne ad una decina di chilometri da Cerignola.

L'incidente

Il bambino e altre due vittime erano a bordo di un'automobile che si è scontrata con una motocicletta.

Le vittime

È di un morto e due feriti, di cui uno particolarmente, grave il bilancio di uno scontro tra una moto e una Fiat Panda avvenuto in serata, sull'Aurelia, all'altezza di Santo Stefano al mare, in provincia di Imperia. Ad avere avuto la peggio è stato l'automobilista, D.M., che praticamente è morto sul colpo. Gli altri due feriti sono il conducente della motocicletta, R.M., che è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona e una donna che viaggiava sul sellino posteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il personale sanitario e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica. Stando ai primi accertamenti, sembra che la vettura si stesse immettendo sull'Aurelia da una via secondaria, quando è sopraggiunta la moto. Lo scontro è stato violento. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire e operazioni di soccorso.

La dinamica

A bordo dell'auto, con ogni probabilità, cittadini stranieri. Sul posto forze dell'ordine, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 75 Foggia-Trinitapoli (ex Statale 544), poco prima di Borgo Tressanti.