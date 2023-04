Incidente a Bitonto, morti quattro giovani nello schianto tra due auto: le vittime nella stessa vettura. Ferita una coppia

Tragedia a Bitonto, in provincia di Bari: quattro giovani morti e due feriti gravi dopo un incidente sulla strada provinciale 231 nella serata di martedì 25 aprile. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nello schianto sarebbero coinvolte due auto.

Incidente a Bitonto, cosa è successo

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto in tarda serata nel Barese, lungo la strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto. Nello scontro tra due auto sono morte quattro persone, sembrerebbe tutti gli occupanti di un'Audi Q5. Dopo l'impatto, la vettura è finita in campagna. Nell'altra auto (di cui non si conosce il modello) viaggiava una coppia: la ragazza sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, riportando diverse fratture ed è ora ricoverata all'ospedale "Di Venere" di Bari. Il conducente, invece, avrebbe riportato una frattura alla colonna vertebrale, all'altezza del collo, e si trova in questo momento al Policlinico di Bari.