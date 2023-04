Bitonto incidente, chi sono i 4 giovani morti: Lucrezia, 16 anni, i fidanzati Floriana e Tommaso e Alessandro

La più piccola, Lucrezia Natale, aveva appena 16 anni e frequentava l’indirizzo economico sociale del liceo di Bitonto. Il più grande, Alessandro Viesti, 24 anni, lavorava nella tabaccheria del padre e aveva un fratello gemello. Con loro su quell'auto maledetta finita fuori strada sulla Modugno-Bitonto, c'erano anche Floriana Fallacara, 20 anni, che aveva perso recentemente la mamma e il fidanzato Tommaso Ricci di 23 anni.

Gli altri ragazzi feriti

Ieri sera, poco dopo le 22, l'auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un'altra macchina che procedeva in senso opposto. Lo schianto è stato fatale. Dopo l'impatto, la vettura è finita in campagna, completamente sventrata. I quattro giovani a bordo sono morti tutti sul colpo. E giovani come loro sono anche i due occupanti dell'altra vettura coinvolta: una ragazzo e una ragazza. Lei sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, riportando diverse fratture ed è ora ricoverata all'ospedale "Di Venere" di Bari. Lui che si trovava alla guida, invece, avrebbe riportato una frattura alla colonna vertebrale, all'altezza del collo, e si trova in questo momento al Policlinico di Bari.

Lutto cittadino

Non ancora chiara la dinamica dell'incidente sulla quale indaga la polizia stradale che nella notte ha completato i rilievi. «Questo è davvero il momento del silenzio, del dolore. La città intera è vicina i familiari delle giovani vittime e ai due ragazzi che sono ricoverati in ospedale in condizioni molto serie», ha detto il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali.