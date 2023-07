Venerdì 7 Luglio 2023, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 15:54

«In servizio c'erano solo sei colleghi per 150 ospiti. Purtroppo qui si lavora in condizioni disperate. Anche il materiale cade a pezzi, la struttura necessitava di lavori, ma i nostri allarmi sono sempre stati inascoltati» racconta una dipendente che chiede l'anonimato della Rsa Casa per Coniugi, di proprietà del comune di Milano e gestita da una grande cooperativa con sede a Parma, la Proges. I vigili del fuoco stanno già facendo approfondimenti su cause dell'incendio e su materiale utilizzato ad esempio per o materassi, che in una struttura come questa dovrebbero essere ignifughi.

Incendio casa riposo Milano, testimone: «Era l'inferno. Anziani si proteggevano il viso con stracci bagnati per respirare»

L'allarme

L'assessore regionale Guido Bertolaso, in visita alla struttura, ha commentato: «Troppo pochi sei operatori in servizio? Sarà l'inchiesta a fare chiarezza. Io posso dire che potevano esserci cento morti, i vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo, sono stato degli angeli, hanno portato via uno a uno gli ospiti della RSA che hanno problemi a deambulare, alcuni erano immobilizzati al letto. A dare l'allarme è stato anche un anziano ospite che ha sentito odore di fumo e ha chiamato la reception. L'operatore ha allertato il 115. Purtroppo quell'anziano è tra le vittime».