Ikea, rischio di rottura e ustioni: ritirati dal mercato piatti, ciotole e tazze. Quali sono e come ottenere il rimborso

C'è il rischio di rottura, ma anche di ustioni con alcuni piatti, ciotole e tazze vendute da Ikea. La catena di arredamento svedese ha ritirato dal mercato e tolto dalla produzione la serie Heroisk e Talrika perché «potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi». Nelle due linee sono incluse ciotole, ciotoline, piatti piani, fondi e tripartiti e tazze in plastica. Per un totale di nove prodotti diversi.

APPROFONDIMENTI COVID Vaccino, in Israele si fa anche da Ikea: «Se non vuoi venire da... ECONOMIA Nuovo record benzina, Coldiretti: effetto valanga su 85% spesa TECNOLOGIA & RISPARMIO Energia: l'Abb Sace prima industria a raggiungere la piena...

Rimborso - Chi ha comprato uno dei prodotti appartenenti a una delle due linee indicate, Heroisk e Talrika, può chiamare il servizio clienti al numero verde 800 924646 e ottenere il rimborso. Basta riportarli al punto vendita Ikea più vicino. Non è necessario presentare lo scontrino fiscale. Ikea aggiunge tutti i prodotti «vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA