Corse clandestine all'Ikea di Anagnina, i residenti: «Non dormiamo più. Musica fino alle 3 di notte»

È diventato l’incubo dell’Ikea, i residenti da anni sono esasperati e non dormono più. Da tempo i comitati di zona chiedono alle istituzioni di prendere dei provvedimenti, per i rombi dei motori e la musica ad alto volume di notte che si protraggono fino alle 2 le 3 inoltrate.

Gang dell'Ikea, presa la banda di ladri che saccheggiava le auto al parking del centro commerciale sull'Anagnina

Si erano divisi, gli appassionati che un tempo si vedevano al Pincio e poi all’Obelisco dell’Eur, ma molti negli negli ultimi anni, almeno dal 2017 se non prima si sono dati appuntamento a due passi dal centro commerciale Ikea. Prima era il regno del “tuning”, della moda di modificare auto, anche d’epoca, con stereo di ultima generazioni e motori truccati.

Luci e rombi insieme, una passione che per oltre 30 anni ha accomunato generazioni di giovani che due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì, poco dopo le 22, si davano appuntamento in via Torre di Mezzavia, nei pressi del centro commerciale Anagnino, per ammirare bolidi di ogni genere. Fermi, o al massimo in movimento su un breve rettilineo, Ma senza corse, senza alcuna competizione.

Adesso è diventato il regno delle corse illegali e clandestine. «Ho presentato una risoluzione mesi fa approvata anche dal consiglio municipale - dice il consigliere di Fdi del VII municipio Umberto Matronola - ma è rimasto tutto così, entrano dove sta la DIA e poi dopo il dosso iniziano a correre in quel parcheggio di IKEA intorno alle due rotonde con musica ad alto volume, e la gente si lamenta non dorme, ho convocato anche la commissione controllo e garanzia per sapere a che punto è la risoluzione, andiamo avanti da anni e non riusciamo a risolvere, tutti lo sanno, c’è tanta gente presente con più di 100 macchine, ci vorrebbe un esercito per fermarli, la proposta era di mettere una pattuglia delle Forze dell’ordine fissa il mercoledì e il venerdì quando vengono organizzate queste corse e bloccare l’accesso.

Era d’accodo anche il presidente Francesco Laddaga sarebbe opportuno che il Campidoglio attuasse la mozione di Fdi per l’individuazione di aree idonee allo svolgimento di raduni autorizzati delle auto tuning». Era meno di 8 mesi fa quando la polizia intervenne nel parcheggio dell’Ikea identificando 165 le persone di cui 137 ragazzi proprietari delle automobili modificate in sosta e disponendo per 4 automobili il fermo amministrativo causa di modifiche a motori, luci e carrozzerie valutate non conformi e prive di autorizzazione. Era meno di un anno fa quando i vigili urbani intervennero a seguito di un incidente causato da un giovane al volante di una vecchia Bmw 118 coupé che nell’affrontare una curva (vicino al McDonald, ndr) a forte velocità, finì sul marciapiede e travolse quattro ragazze che stavano guardando. Il bilancio fu una frattura del bacino, e le altre con lesioni con una prognosi di una decina di giorni. Solo per miracolo non ci scappò il morto.