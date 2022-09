Mariam è stata ritrovata, la ragazza scomparsa all'Ikea di Cittadella: giallo su dove abbia passato le ultime ore

PADOVA - Scomparsa nel pomeriggio di domenica 19 settembre e ritrovata il lunedì mattina. Sospiro di sollievo per la famiglia di Mariam Zaouak, 27 anni, di Cittadella della quale non si avevano più notizie da ieri. Per adesso si sa solo che la ragazza è stata trovata proprio oggi vicino ai giardini dell'Arena ed è stata portata in Questura. La giovane ha passato la notte, da quello che ha raccontato, da sola in un anfratto del cortile dell'Ospedale di Padova.

Ma cosa c'è dietro alla scomparsa di Mariam? Perché si è allontanata facendo perdere le sue tracce? I motivi che hanno portato la ventisettenne a scappare dall'Ikea e passare la notte all'addiaccio non sono ancora chiari, la giovane sarà ascoltata dai carabinieri.