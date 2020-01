"Me contro te" batte Zalone: trionfo per il duo di youtuber preferito dai bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S" scalza dalla vetta del box office italiano Checco Zalone in versione "Tolo Tolo". Il film dei giovanissimi youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna, distribuito dalla Warner, ha incassato in 3 giorni quasi 5 milioni e mezzo con la media «pazzesca» di 9.109 euro su 597 sale. Tolo Tolo (Medusa), al secondo posto ma con un calo del 59%, invece sale a 44 milioni 354 mila di incasso totale guadagnando nel terzo week end di programmazione altri 2 milioni 164 mila. La media è di 2.599 su 833 schermi.Il film di Zalone è diventato comunque il quinto miglior incasso italiano di sempre superando l'altro successo dell'attore e regista pugliese Che bella giornata. In terza posizione continua la corsa di Hammamet di GianniAmelio con Pierfrancesco Favino nei panni dello statista: il film distribuito da 01 guadagna 1 milione 614 mila per un totale di 4 milioni 431 mila in 15 giorni. Scivola in quarta piazza Piccole donne di Greta Gerwig con Meryl Streep, Emma Watson e Saoirse Ronan. La rivisitazione del capolavoro di Louisa May Alcott ha messo via un altro milione 403 mila euro per un complessivo di 3 milioni 588 mila.Altre due new entry in quinta e sesta posizione: il film candidato ad un Oscar, Richard Jewell (di Clint Eastwood con Sam Rockwell, Olivia Wilde e Kathy Bates) con 1 milione 169 mila e Jojo Rabbit (di Taika Waititi che interpreta anche il Fuhrer e Scarlett Johansson) con 827 mila. Al settimo posto il drammatico 18 regali con Vittoria Puccini: l'incasso è di 456 mila per un totale di 2 milioni 626 mila. Ottavo Jumanji - The Next con 425 mila euro nel week end (11 milioni 941 mila euro in 4 settimane). Nono il film di Ferzan Ozpetek La Dea Fortuna che guadagna 261 mila euro con 7 milioni 823 mila. Chiude la top ten City of Crime di Brian Kirk con Chadwick Boseman, Taylor Kitsch e Sienna Miller.Crescono gli incassi totali toccano 15.163.270 euro, +11% sullo scorso fine settimana e +31.26% su un anno fa.