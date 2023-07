Cortina D'Ampezzo, bloccata la funivia Faloria: è scaduta la revisione

Sembra un film (in parte c'entra il cinema) ma è tutto vero. È stata chiusa, perché è scaduta la revisione delle funi di scorrimento, la storica funivia che da Cortina D'Ampezzo porta al rifugio Faloria, sul comprensorio del monte Cristallo. Lo stop - riportano i quotidiani del gruppo Gedi - è giunto sabato scorso da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), l'ex Ustif, organo di controllo del Ministero per le infrastrutture e trasporti. La certificazione sullo scorrimento delle funi passanti delle cabine, della durata di sette anni, sarebbe scaduta a giugno scorso, ma la società di gestione non avrebbe fatto in tempo a rinnovarla.

Così i turisti sono stati avvertiti che la Funivia Faloria è chiusa «per pratiche amministrative straordinarie», con un servizio sostitutivo in jeep sino al rifugio.