Svizzera, tour non convenzionali: le novità per l’estate 2023

Cieli blu a perdita d’occhio e prati verde brillante, intervallati da montagne dalla punta innevata. I paesaggi della Svizzera li immaginiamo così, come frame dell’indimenticabile serie animata di Heidi. Visitare questa splendida destinazione tanto vicina all’Italia, però, nasconde tante altre sorprese, meno evidenti alla vista. Un concetto che nei prossimi mesi, farà parte di un più ampio piano di comunicazione turistica che punta a proporre tour a tema e visite a musei fuori dal convenzionale.

Le novità per l’estate 2023

La bella stagione è sicuramente indicata per organizzare un viaggio in treno, autobus o battello tra i luoghi da fiaba svizzeri e questo è l’anno giusto perché numerose ferrovie di montagna celebrano il loro 130esimo compleanno e il nuovissimo GoldenPass Express aumenta i collegamenti tra Montreux e Interlaken. Qualche novità in pillole:

Dall’11 giugno 2023 il GoldenPass Expres s, l’ultimo arrivato tra i treni panoramici premium della Ferrovia Montreux-Oberland Bernese (MOB) coprirà ben quattro collegamenti al giorno, senza alcun cambio. Tre saranno le classi a disposizione e si potranno gustare varie prelibatezze regionali.

s, l’ultimo arrivato tra i treni panoramici premium della Ferrovia Montreux-Oberland Bernese (MOB) coprirà ben quattro collegamenti al giorno, senza alcun cambio. Tre saranno le classi a disposizione e si potranno gustare varie prelibatezze regionali. Da maggio, sul monte Pilatus di Lucerna si potrà andare ogni mezz’ora, grazie a 8 nuovi treni di Stadler Rail.

di Stadler Rail. Zermatt e Cervinia saranno collegate dal Matterhorn Glacier Ride e potranno essere trasportate fino a 1300 persone all’ora.

e potranno essere trasportate fino a 1300 persone all’ora. Nel 2023, festeggeranno il loro 130esimo compleanno , le seguenti ferrovie di montagna: Schynige Platte-Bahn, Brienz-Rothorn-Bahn, Stanserhornbahn e Wengernalpbahn.

, le seguenti ferrovie di montagna: Schynige Platte-Bahn, Brienz-Rothorn-Bahn, Stanserhornbahn e Wengernalpbahn. Il Bernina Express celebra il suo mezzo secolo. Nato nel 1973, in 50 anni, ha trasportato nei suoi vagoni panoramici più di dieci milioni di passeggeri.

A Ginevra una nuova esperienza al museo

La “capitale della pace”, la città più internazionale della Svizzera, dove sorge la sede europea dell’ONU propone delle visite a luoghi ed esposizioni davvero originali, come il Museo Internazionale della Croce Rossa diviso in spazi tematici, per conoscere più da vicino il lavoro dell’organizzazione umanitaria. Un giro al Quartier des Bains permetterà non solo di scoprire il MAMCO, il più grande museo per l’arte contemporanea della Svizzera, ma anche di vivere al meglio quello che un tempo era solo un angolo dimenticato che ospitava garage, atelier di orologi e fabbriche per la meccanica di precisione. E, grazie alla "Nuit des Bains", la "notte dei bagni" milioni di giovani trascorrono la serata nelle gallerie e nei musei, per gustare infine un cocktail in uno dei bar alla moda della Rue de l'Ecole-de-Médecine. Chi ama gli orologi, può raggiungere il Museo Patek Philippe per saperne di più su questo accessorio attraverso le magnifiche collezioni, smalti di origine svizzera, ginevrina ed europea dal XVI al XX secolo. Chi ama i manoscritti antichi, deve assolutamente recarsi alla Fondazione Martin Bodmer - Biblioteca della Letteratura Mondiale. Espone i suoi 150.000 pezzi da collezione in 80 lingue, distribuiti su un arco temporale di tre millenni e tra le opere di valore inestimabile ci sono anche il Vangelo di Giovanni, l'originale delle Favole dei Grimm, l'unica Bibbia di Gutenberg della Svizzera, gli autografi di un quintetto per archi di Mozart e i preziosi papiri dell'antichità.

Berna: cultura in primo piano

Non solo luoghi sconosciuti, ma anche tanta cultura. Del resto, sin dal 2005, è famosa per il Centro Paul Klee, progettato dall'architetto italiano Renzo Piano, che quest’anno con la mostra «Fruchtland», prevede la coltivazione di farro nei campi situati dietro all’edificio. Con il motto «Tutto cresce», ispirato al nome della mostra estiva, viene presentato l'intenso rapporto che Klee aveva instaurato con i vari aspetti della natura. Ricorre, poi, il 175° anniversario di un importante evento storico. Nel 1848, con l'entrata in vigore della Costituzione federale svizzera, Berna fu eletta capitale federale e l’area intorno all’edificio è accessibile a tutti, permettendo di godere di 26 fontane e di un bel panorama. A settembre, sarà inaugurato lo Space Eye del rinomato architetto ticinese Mario Botta. Il centro di esperienze multimediali ospiterà il più grande telescopio della Svizzera, un planetario high-end 8K per 80 persone e un'area espositiva. L'offerta sarà completata da un percorso avventura.

Zurigo e l’arte della creatività

La città ha una sua vena creativa che vale la pena di scoprire e poi ha dato i natali al cioccolato al latte “dall’irresistibile scioglievolezza”. Tra le opere architettoniche più recenti, troviamo certamente quelle legate all’ampliamento del Kunsthaus, l’ultimo dei quali è stato progettato dall’archistar David Chipperfield. Con questa “estensione” Zurigo è ora sede del più grande museo d'arte della Svizzera. Se si parla di design, è noto che in ogni parte del mondo si trova qualche opera “made in Zurich”. Per gli appassionati di design zurighese un appuntamento da non perdere, è la Zurich Design Week di Settembre.E poi vale la pena di ricordare Freitag, con sede a Zurich West, la cui prima borsa è stata addirittura inclusa nella collezione di design del MoMA di New York.

Basilea: la metropoli architettonica della Svizzera

Incanta con i suoi tanti contrasti e sia la modernità classica che la street art, sono due tendenze artistiche molto presenti. Non c’è un altro luogo che ospiti una simile concentrazione di edifici di architetti di fama mondiale, immersi in una realtà lunga secoli. La città è in perenne evoluzione e ogni volta che si arriva si scopre qualcosa di nuovo. Chi desidera avventurarsi in un viaggio nell’arte, qui si sente a suo agio. Tra le sue peculiarità, infatti, c’è quella di possedere circa 40 musei, la più grande fiera d’arte al mondo e una scena artistica giovane e vivace. La Fondation Beyeler è il museo d’arte più visitato della Svizzera e famoso a livello internazionale per le sue straordinarie esposizioni, la sua significativa collezione di opere della modernità classica e di arte contemporanea nonché per il suo ambizioso programma di eventi. E poi c’è il Museum Tinguely con la più grande collezione di opere dell’artista svizzero Jean Tinguely e il Kunstmuseum Basel, con la più antica collezione di arte pubblica del mondo. Non è un caso quindi che qui, con la Art Basel, abbia luogo la principale fiera del mercato internazionale dell’arte. Oltre 250 gallerie selezionate tra le più rinomate del mondo trasformano temporaneamente la fiera di Basilea ogni anno in primavera in uno splendido museo, esponendo opere d’arte del XX e del XXI secolo. La varietà architettonica di Basilea è unica nel suo genere in Svizzera, a partire dagli studi architettonici locali, qui è facile soggiornare in modo sostenibile e si può andare in tour facilmente a piedi o in bicicletta. Tra le novità 2023, c’è sede centrale di Novartis che con la sua concentrazione di architettura di alto livello unica al mondo, potrà essere scoperta in compagnia delle guide di Basilea Turismo. Vale la pena anche visitare la mostra interattiva "Le meraviglie della medicina" nel nuovo Novartis Pavillon di Michele di Lucchi durante il giorno; dopo il tramonto, potrete ammirare da lontano lo spettacolare spettacolo di luci del Pavillon.

Interlaken: paesaggi idilliaci e nuovi trasporti

Destinazione perfetta sia per il relax che per l’avventura, vanta decine di meraviglie legate al fascino urbano o alla natura selvaggia. E a farla da padrone, da un lato il lago turchese di Brienz che sembra uno smeraldo splendente e dall’altro il blu intenso del lago di Thun che brilla come uno zaffiro. Intorno, verdi colline, scogliere spettacolari e pendii mozzafiato. Da qualche mese è in funzione il nuovo Eiger Express, che trasporta i visitatori ancora più velocemente sulla Jungfraujoch – Top of Europe. La modernissima funivia a tre cavi tra Grindelwald e il ghiacciaio dell’Eiger ha ridotto di oltre la metà il tempo di percorrenza: ora ogni corsa dura soltanto 15 minuti. Un’altra novità è il Trauffer Erlebniswelt (il mondo delle esperienze Trauffer), che ha aperto i battenti lo scorso giugno ed è legato al nome di Marc Trauffer che è anche uno dei musicisti più famosi in Svizzera. Le sue mucche di legno intagliate sono souvenir svizzeri tradizionali e molto popolari. Il nuovo «Bretterhotel» (hotel costruito con assi di legno), nelle vicinanze di Brienz, dispone di 103 letti. Nell’ottica del turismo “esperenziale” i visitatori che lo desiderano possono anche mettere alla prova le proprie abilità manuali nell’intaglio e nella pittura delle mucche di legno. L’acqua, inoltre, è indissolubilmente legata a Interlaken e uno dei luoghi più incantevoli in questo senso, riguarda le cascate di Giessbach sul lago di Brienz, dove un impetuoso torrente che supera 14 dislivelli e 500 metri si getta poi nel lago di Brienz. Direttamente dietro una di queste cascate esiste anche un percorso escursionistico percorribile a piedi. Da lì si gode di una vista che si apre sul panorama quasi surreale del Grandhotel Giessbach, sul suo parco naturale e i suoi paesaggi acquatici e boschivi. Se a settembre si può provare l’esperienza della vendemmia, in ogni stagione ci si può dedicare a qualcosa. Dalle divertenti «avventure soft» come il parapendio e i giri in kayak, a quelle definite «adrenalina pura», come il canyoning o il paracadutismo. In più, è una meta perfetta per il wellness.

La promo 2 per 1

Con questa promozione, si possono raggiungere in treno Eurocity i più bei musei della Svizzera spendendo la metà. Acquistando la Promo 2x1 si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1a o 2a classe, dal 9 marzo al 16 aprile da Milano/Genova/Bologna/Venezia a Basilea, Berna, Losanna, Lucerna, Lugano, Montreux, Zurigo e Ginevra e tante altre città svizzere.

L’offerta, soggetta a disponibilità limitata, è valida per acquisti effettuati dal 3 marzo al 13 aprile 2023, almeno tre giorni prima della data di partenza desiderata.

I biglietti per la Promo 2x1 si possono acquistare solo su territorio italiano presso le biglietterie di stazione, sul sito www.trenitalia.com, tramite l’App Trenitalia (selezionando il nome dell’offerta denominata PROMO 2x1) e nelle agenzie di viaggio abilitate.