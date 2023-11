L'incidente causato, poi i sensi di colpa. Trovato morto Eros Passera: «Era sotto choc, credeva di aver provocato una tragedia»

Potrebbero essere stati i sensi di colpa ad uccidere Eros Passera. L'uomo, 55enne originario di Valleve e residente a Foppolo, sabato scorso era andato a sbattere con la sua auto contro un muretto a Branzi (Bergamo), provocando il ferimento della figlia della sua compagna. Un fatto che lo avrebbe profondamente scioccato, al punto da allontanarsi dal luogo dell'incidente e sparire. Poi, quattro ore dopo, il ritrovamento del corpo senza vita, non lontano dal punto nel quale aveva lasciato l’auto.

L'incidente

Un senso di colpa troppo grande potrebbe essere alla base della morte di Eros Passera, il 55enne bergamasco trovato senza vita domenica scorsa. Uscito di casa insieme al cognato per riprendere la figlia 16enne della sua compagna ed alcuni amici a una festa al campeggio del paese, alle 3 di notte l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Ford Focus, schiantandosi così contro il muretto del municipio di Branzi. Un incidente inizialmente non grave, al punto che il 55enne stava per ripartire.

Poi, però, la scoperta del ferimento della figlia della compagna, svenuta e sanguinante alla testa. Un fatto che potrebbe averlo scioccato, al punto da allontanarsi e scappare dopo aver chiamato i soccorsi. Così, mentre la ragazza veniva portata all'ospedale Papa Giovanni XIII, i familiari hanno iniziato a cercare Eros insieme ai carabinieri, nel suo appartamento e nei dintorni. Il realtà, l'uomo era però già deceduto poco lontano dal luogo dell'incidente. Secondo i conoscenti, Eros potrebbe aver creduto di aver provocato una tragedia irrimediabile, al punto da togliersi la vita. La ragazza è invece ora fuori pericolo.