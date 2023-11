Orvieto, incidente sull'A1: auto si ribalta e prende fuoco

Paura nella tarda mattinata di oggi per un incidente che si è verificato lungo l'autostrada A1 all'altezza del chilometro 437 in direzione sud.

Per cause in corso d'accertamento un'auto ha perso il controllo, si è ribaltata e ha preso fuoco. Secondo quanto si è potuto apprendere, la vettura è uscita dalla carreggiata urtando il guard rail centrale e ha terminato la sua corsa all'interno di un'area di sosta poco distante.

L'automobilista alla guida è rimasto quasi illeso. Soccorso dai sanitari del 118, ha riportato solo qualche piccola escoriazione.