Paola Concia, chi è l'attivista Lgbt ed ex deputata pd scelta da Valditara per il progetto di educazione alle relazioni

Anna Paola Concia era stata scelta dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara per essere alla guida del progetto "Educare alle relazioni", un nuovo programma messo su carta dal governo dopo i recenti, drammatici fatti di cronaca, per "promuovere la formazione affettiva e relazionale delle nuove generazioni". Ma dopo due giorni di polemiche - e 30mila firme raccolte da Pro Vita contro la nomina di Concia - il suo nome, insieme a quello delle altre due esperte che avrebbero dovuto coordinare il progetto, è saltato.

Concia, Valditara: «Troppe polemiche. Niente incarico, progetto di educazione alle relazioni va avanti senza le tre garanti»

Anna Paola Concia, chi è

Anna Paola Concia è una politica e attivista, deputata del Pd nella XVI legislatura. Il suo impegno politico è iniziato nelle fila del Partito Comunista Italiano per proseguire nei Democratici di Sinistra e poi nel Pd. Il suo attivismo si concentra sui diritti civili e sulla lotta alla discrminazioni, tramite associazioni come Emily in Italia, nata per sostenere l'impegno in politica delle donne.

Nel 2017 diventa Assessora alle Relazioni internazionali e Cooperazione, turismo, fiere, congressi, marketing territoriale, attrazione di investimenti del Comune di Firenze. Sul fronte educativo, Anna Paola Concia coordina il Comitato organizzatore di Didacta Italia, la fiera della scuola più grande del mondo che si svolge in Germania da 50 anni. Per quanto riguarda la vita privata, nell'agosto 2011 la Concia si è unita civilmente con la sua compagna, la criminologa tedesca Ricarda Trautmann, con una cerimonia celebrata a Francoforte insieme a parenti e amici.