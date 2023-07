Emanuele Filiberto, la famiglia Savoia acquista la Portici calcio (tra le critiche): «Amo questo territorio e la gente»

Dopo aver rilevato il Savoia calcio e il Real Aversa, la Casa Reale ha acqusito la società sportiva dilettantistica Portici 1906 che da oggi è ufficialmente nelle mani della Casa Reale Holding SpA guidata dal principe Emanuele Filiberto di Savoia. I Savoia così investono sulla squadra alle falde del Vesuvio che milita in serie D anche con progetti ambiziosi volti a coinvolgere i più giovani. Con il passaggio di proprietà, adesso nella città vesuviana sul fronte calcistico si volta pagina.

Le critiche

Un acquisto che ha sollevato critiche anche sui social da parte del Movimento Neoborbonico e l'apposizione di uno striscione, poi rimosso.

Le parole

«Oggi formeremo una grande squadra per fare in modo di arrivare ovunque ma è importante capire come risponde la città: i tifosi, l'imprenditoria, la politica. Sono tutti ingredienti che servono per poter scrivere il progetto del futuro». I giovani come punto di riferimento per la nuova cordata. «C'è una aspettativa molto forte nel riuscire a offrire un servizio sociale con valori molto alti che si ritrovano nello sport pulito dove viene messo al centro il talento del ragazzo» ha aggiunto Marcello Pica a.d. della Casa Reale Holding, affiancato dagli altri membri Arcangelo Sessa, Tina Santillo e Alfonso Santillo.

Le iniziative

«Casa Reale offrirà anche una serie di borse di studio a ragazzi meritevoli dal punto di vista sportivo indipendentemente dalle sue condizioni». Pino Iodice manager del club Portici ha detto: «Vogliamo convogliare in questo progetto tutti i ragazzi del territorio per strapparli alla crudeltà della strada». Al pubblico è stato presentato anche il nuovo allenatore, Teore Grimaldi. «Sono qui perché amo questo territorio, amo la gente e i giovani e sono certo che potremo fare tante cose insieme» ha concluso Emanuele Filiberto di Savoia in un passaggio del suo discorso. Al termine dell'evento monsignor Raffaele Galdiero ha consegnato a Emanuele Filiberto una statuetta raffigurante San Ciro, il santo patrono della città di Portici.