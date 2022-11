Cade elicottero, gravissimo il pilota: stava trasportando materiale edile a Biella

Gravissimo il pilota di un elicottero precipitato questa mattina sulle montagne di Valle Cervo, in provincia di Biella. L'uomo, della Valle d'Aosta, stava trasportando materiale con un velivolo H125 Écureuil: portato in ospedale, ora è intubato, i medici si sono riservati la prognosi. L'elicottero, di una compagnia valdostana con sedi anche nel biellese, è finito nella boscaglia in località Montesinaro, nel Comune di Piedicavallo, vicino al cimitero. Scattata la macchina dei soccorsi, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il pilota, unica persona a bordo. In azione vigili del fuoco, 118 e carabinieri.