Evelina Sgarbi, età, madre, fidanzato, cosa fa: ecco chi è figlia "pestifera" di Vittorio Sgarbi ospite a Domenica In

Evelina Sgarbi è stata presentata per la prima volta "Live non è la D'Urso" nel 2019 dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, insieme alla sorella maggiore Alba. Sarà ospite a "Domenica In" oggi pomeriggio su Canale 5.

In un'intervista a Vanity Fair, Evelina è apparsa come una personalità radicalmente diversa dal padre: una ragazza "acqua e sapone".

Timida e delicata sì, ma non per questo sprovvista di carattere, anzi: è stata proprio una lite accesa con il padre, che la invitava a fare qualcosa che lei non voleva affatto, a farle guadagnare una certa notorietà. Ecco chi è dunque Evelina Sgarbi, la figlia "pestifera " - come lei stessa si definisce su Instagram - di Vittorio Sgarbi.