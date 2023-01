Biella, studentessa ha un malore in classe: Asia D'Amelio muore poco dopo in ospedale

Tragedia a Biella, dove Asia D'Amelio, una studentessa di 18 anni, è morta dopo aver avuto un malore in classe. È successo all'istituto "Bona": la giovane si è sentita male nella mattinata di oggi ed è morta nonostante la corsa in ospedale. Chiamati subito i soccorsi, le sue condizioni sono parse da subito gravi. L'ambulanza medicalizzata del 118 ha proceduto al ricovero al pronto soccorso. La ragazza però non ce l'ha fatta e non sono ancora state diffuse informazioni sulle possibili cause del malore.

Il messaggio della scuola per la morte di Asia D'Amelio

«Tutto il personale, le famiglie, gli allievi dell'Istituto Eugenio Bona, si uniscono al dolore della famiglia d'Amelio per l'improvvisa scomparsa di Asia. Ciao Asia, il tuo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori». Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook dell'istituto scolastico biellese dove la ragazza ha studiato fino alla tragedia occorsa nella tarda mattinata di oggi, 31 gennaio.