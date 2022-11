Foggia, elicottero precipitato: sette vittime tra cui una famiglia di turisti in vacanza con la figlia di 13 anni

È stato ritrovato tra San Severo ed Apricena l'elicottero executive dell'Alidaunia scomparso con a bordo 7 persone: 4 turisti sloveni, due piloti e un medico del 118. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute. La zona del ritrovamento dell'Agusta A 109 I-PIKI è Castelpagano di Apricena, in campagna. Il velivolo, decollato alle 9.20 da San Nicola di Tremiti aveva perso poco dopo i contatti radio ed era scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. L'elicottero è stato individuato verso le 13.30 in località Castelpagano, frazione di Apricena.

Kitesurfer risucchiato da elicottero militare a Ladispoli

Sette persone a bordo, chi erano i passeggeri

Questi i nomi delle persone che erano a bordo: i quattro turisti sloveni sono tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler Liza di 13 anni. A bordo c'era anche Maurizio De Girolamo , di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Le squadre di soccorso stanno giungendo nel punto dove l' elicottero è stato individuato.

Boštjan Rigler di 54 anni, direttore tecnico della principale Tv commerciale slovena, Pro Plus srl, che ha due canali Pop Tv ed Kanal A. La famiglia Rigler stava trascorrendo le vacanze in Puglia.

Il volo è durato poco più di 20 minuti per coprire i 70 chilometri di distanza tra l'arcipelago e lo scalo "Gino Lisa" di Foggia: un tragitto dunque assai breve e il vuoto totale di comunicazione fra i piloti e la torre di controllo ha fatto subito pensare al peggio.

Elicottero scomparso dopo il decollo da Foggia

È particolarmente impervia e è ora anche avvolta dalla nebbia, la zona rurale del Gargano Ovest dove è stato individuato il relitto dell'elicottero precipitato questa mattina. Sul posto, in località Castel Pagano in agro di Apricena (Foggia) stanno arrivando le prime unità del 118 provenienti da Lesina (Foggia) e tre squadre della protezione civile di Apricena oltre ai carabinieri.

Le condizioni meteo questa mattina non erano ottimali, pioggia e schiarite con venti moderati da nord ovest, ma la visibilità era buona: nulla che potesse impensierire i piloti dell'elicottero. Il meteo è poi peggiorato proprio quando sono iniziate le ricerche.

La compagnia

L'Alidaunia offre più collegamenti collegamenti tra Foggia e le isole Tremiti, a volte con scalo a Vieste soprattutto nella stagione estiva. Per i residenti i prezzi sono ridotti grazie a contributi regionali: il costo per un adulto a tratta è di poco più di 30 euro.

La compagnia, che ha una flotta di dieci velivoli alcuni in versione executive, assicura anche il servizio di eliambulanza per il 118 di alcune Regioni e il sostegno alla Protezione civile.

🔴 In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022

Emiliano torna in Puglia

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sta rientrando in Puglia da Roma, dove stava partecipando al corteo per la pace. «Dal momento della scomparsa dell'elicottero - si legge in una nota della Regione - Emiliano è rimasto in costante contatto con il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e con il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, per seguire le operazioni di ricerca. Appena appresa la notizia del ritrovamento Emiliano ha lasciato il corteo per rientrare in Puglia, a Foggia».