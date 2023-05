Droga nascosta nelle statuette di Buddha e spedita in Usa e Australia: arrestato un 47enne di Varese

La droga veniva pressata e modellata a forma di Buddha, o di orsetti, e infine spedita dall'altra parte del mondo. Grazie a questo escamotage, un narcotrafficante albanese di 47 anni, residente a Varese, riusciva a inviare carichi di ecstasy a migliaia di chilometri di distanza, in paesi come Stati Uniti e Australia. In cambio, riceveva cospicui pagamenti in criptovalute o su conti bancari aperti in money transfer.

Il tutto avveniva con la complicità di un orafo residente nel milanese, incaricato di realizzare i maufatti e custodire la droga tra le polveri del suo laboratorio.

Anche per lui sono scattate le manette. Le insospettabili statuette partivano a rotazione da uffici postali di Varese, Milano e Novara, per evitare di dare nell'occhio.

Le indagini

L'indagine era iniziata dal sequestro di un pacco contenente Mdma da parte della dogana tedesca, destinato al mercato australiano. La svolta è arrivata quando uno dei pacchi contenenti la droga ha attirato l'olfatto del "detective Jack", il cane antidroga delle Fiamme Gialle di Varese che ne fiutato l'odore sospetto.

Una volta identificato il mittente, questo è stato arrestato mentre stava per salire su un aereo diretto a Bangkok, in Thailandia, in partenza dall'areoporto milanese di Malpensa. Da lì, è stato dirottato al carcere di Busto Arsizio dai finanzieri. Lo scultore della droga, invece, trascorrerà la custodia cautelare a Milano, nel penitenziario di San Vittore.

Un giro di affari milionario

Secondo la Guf varesina, da dicembre 2022 ad aprile 2023 lo spacciatore ha stoccato e spedito un totale di 61 chili di droga: una quantità tale da poterci ricavare almeno 500.608 pastiglie di ecstasy, vendibili al prezzo di 20 euro l'una, con un guadagno stimato di circa 10 milioni di euro complessivi.